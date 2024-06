Balve - Emilia Löser hat bei den deutschen Meisterschaften der Springreiterinnen in Balve im Stechen ihren ersten Titel gewonnen. Die 23-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Niederneisen stand mit ihrem Hengst Dexter Bois Margot in der Finalwertung an der Spitze und ließ die zweitplatzierte Justine Tebbel auf Cote de Pablo sowie Sandra Auffarth und Comcador hinter sich. Auffarth hat auch noch die Chance, am Sonntag bei der deutschen Meisterschaft der Springreiter eine Medaille zu gewinnen.

Der Abstand zwischen Löser und Tebbel im entscheidenden letzten Umlauf betrug bei jeweils einem Abwurf 0,16 Sekunden. „Ich hätte das überhaupt nicht gedacht, dass ich so weit komme in der nächsten Zeit“, sagte die Siegerin, die sich schon in der ersten Wertungsprüfung tags zuvor durchgesetzt hatte. „Das war wirklich toll, aber noch viel stolzer bin ich auf mein Pferd.“

Die letztjährige Siegerin Mylen Kruse war nicht am Start. Sie nahm stattdessen an Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport teil.