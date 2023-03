Kienbaum - Lucas Kochan hat in Abwesenheit des verletzten deutschen Mehrkampf-Meisters Lukas Dauser die Qualifikation der deutschen Turner für die Europameisterschaften im türkischen Antalya gewonnen.

Der 23 Jahre alte Cottbuser setzte sich im Olympischen Trainingszentrum in Kienbaum mit 79,700 Punkten durch und darf auf seine zweite EM-Teilnahme nach 2022 in München hoffen. Zweiter wurde Pascal Brendel aus Wetzlar mit 79,100 Punkten vor Milan Hosseini (78,500) aus Böckingen.

Routinier Andreas Toba aus Hannover, der nach fünf Geräten des Sechskampfes deutlich in Führung gelegen hatte, verzichtete wegen Achillessehnenproblemen auf seine Übung am Boden und belegte mit 67,950 Punkten Rang zwölf. Der 32-Jährige muss dennoch nicht um seine EM-Teilnahme bangen. „Auf Andy ist Verlass. Wir können nicht ohne ihn zum Wettkampf fahren, weil er zu den stabilsten Turnern unserer Mannschaft gehört“, sagte Bundestrainer Waleri Belenki.

EM-Riege soll am Samstag benannt werden

Welche sechs Turner für die Titelkämpfe vom 11. bis 16. April in Antalya nominiert werden, entscheidet nun der Lenkungsausschuss des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Die Riege soll am Samstag zusammen mit dem Team der Frauen benannt werden, die ihre EM-Qualifikation an diesem Freitag in Frankfurt/Main absolvieren.

Offen ist, ob Nils Dunkel aus Erfurt dabei sein wird. Der 26 Jahre alte EM-Dritte von München am Pauschenpferd belegte mit 75,300 Punkten nur den achten Rang. Zudem patzte er an seinem Erfolgsgerät. Mit dem Auftritt am Pauschenpferd sei er nicht zufrieden, sagte Belenki. Dunkel habe sich wegen Rückenproblemen nicht richtig auf die Qualifikation vorbereiten können. „Nils gehört eigentlich zum Kern der Mannschaft. Nach diesem Ergebnis wird es aber nicht einfach“, meinte der Bundestrainer.