Lückenkemper sprintet in das EM-Finale über 100 Meter

München - Gina Lückenkemper ist in das EM-Finale über 100 Meter gesprintet. Die EM-Zweite von 2018 qualifizierte sich in München als Zweite ihres Halbfinallaufs in 11,11 Sekunden für das Rennen um die Medaillen am heutigen Abend.

Die Wattenscheiderin Tatjana Pinto und Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar schafften es nicht in das Finale. In der Staffel über 4 x 100 Meter zählen die drei deutschen Leichtathletinnen zusammen mit Alexandra Burghardt nach WM-Bronze zum Abschluss der European Championships am Sonntag zu den Mitfavoritinnen.

Wie Haase und Pinto konnten sich zuvor bei den Männern die Hamburger Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah sowie der Erfurter Julian Wagner nicht für das Finale über 100 Meter qualifizieren.