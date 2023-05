Oldenburg - Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen in den Playoffs der Basketball-Bundesliga kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Die Mannschaft von Cheftrainer Josh King gewann auch das zweite Auswärtsspiel bei den EWE Baskets Oldenburg.

Nach dem 73:72 (35:31)-Erfolg führen die Schwaben in der Best-of-five-Serie mit 2:0 nach Siegen und stehen bei einem weiteren Erfolg in der nächsten Runde. Den könnten sie bereits am Sonntag einfahren, wenn das dritte Spiel der Serie das erste Mal in Ludwigsburg stattfinden wird.

Die Oldenburger starteten schwach und hatten nach sechs Minuten erst sechs Punkte erzielt. Dank einer starken Rebound-Arbeit setzten sich die Ludwigsburger im zweiten Durchgang auf bis zu zehn Zähler Differenz ab. Dann fand Oldenburgs DeWayne Russell ins Spiel. Der Liga-Topscorer brachte sein Team zur Halbzeit auf 31:35 heran.

Dank ihres ersten erfolgreichen Dreiers gingen die Gastgeber kurz nach der Pause das erste Mal in Führung. Mit einem 12:0-Lauf drehten sie die Partie, T.J. Holyfield erzielte elf Oldenburger Punkte in Serie.

Die Gäste kamen aber noch im dritten Viertel zurück, behaupteten im Schlussabschnitt eine knappe Führung und entschieden durch einen erfolgreichen Freiwurf von Yorman Polas Bartolo (13 Punkte, zehn Rebounds) fünf Sekunden vor Schluss die Partie für sich.