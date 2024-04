Ludwigsburg (dpa) – - Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben den Einzug ins Halbfinale der FIBA Basketball Champions League verpasst. Der Basketball-Bundesligist verlor zu Hause auch das zweite Spiel der Viertelfinalserie gegen UCAM Murcia, am Ende stand es 72:85 (37:47). Die Teams, die im Europapokal als erste zwei Siege in einer Playoff-Serie geschafft haben, qualifizieren sich für Final-Turnier in Belgrad Ende des Monats.

Wie schon im ersten Viertelfinalspiel erwischte Murcia den besseren Start, dennoch zeigte sich Ludwigsburg verbessert. Vor allem Rückkehrer Ariel Hukporti hielt dagegen: Der 21-Jährige, dem NBA-Potenzial bescheinigt wird, gab nach seinem Wechsel aus Australien sein Debüt und agierte stark in Korbnähe. Zur Viertelpause lagen die Gastgeber dennoch mit 20:25 zurück.

Im zweiten Durchgang bauten die Gäste ihren Vorsprung immer wieder in den zweistelligen Bereich aus. Die Ludwigsburger Verteidigung kam in der ersten Hälfte zu keinem einzigen Ballgewinn, Murcia bestrafte Ludwigsburger Fehler und lag zur Pause mit 47:37 vorne.

Jeff Roberson führte die Gastgeber zu Beginn des dritten Durchgangs auf drei Zähler heran, die Ludwigsburger ließen nun seltener zweite Wurfchancen zu und verkürzten vor dem Schlussabschnitt auf 58:64. Dort hatte der Basketball-Bundesligist aber keine Antwort auf Murcias Troy Caupain und dessen Dreier, vier Minuten vor Spielende hatte sich der spanische Club auf 15 Zähler Differenz abgesetzt.