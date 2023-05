Madrid-Finalist Struff beim Turnier in Stuttgart dabei

Jan-Lennard Struff wird auch in diesem Jahr beim Turnier in Stuttgart starten.

Stuttgart - Tennisprofi Jan-Lennard Struff wird auch in diesem Jahr beim Turnier in Stuttgart aufschlagen. Das gaben die Veranstalter des Rasenevents vom 10. bis 18. Juni bekannt.

Struff hatte vergangene Woche in Madrid erstmals das Finale eines Masters-Turniers erreicht - nachdem der Warsteiner in der Qualifikation schon gescheitert und dann als Lucky Loser doch noch ins Hauptfeld nachgerückt war.

In der Weltrangliste liegt Struff aktuell auf Position 28 und damit so hoch wie noch nie in seiner Karriere. 2019 stand der 33-Jährige auf dem Stuttgarter Weissenhof im Halbfinale.