Der Österreicher Marco Schwarz wird nach seinem Sturz in Bormio vom Hubschrauber abtransportiert. Die Führung im Gesamtweltcup ist futsch. Der 28-Jährige hat sich vermutlich am Knie verletzt.

Bormio - Der österreichische Skirennfahrer Marco Schwarz droht nach seinem Sturz in der Abfahrt von Bormio womöglich länger auszufallen.

„Es ist von einer Knieverletzung auszugehen. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, schauen wir, wie die Untersuchung ausgeht“, sagte sein Cheftrainer Marko Pfeifer. Schwarz war auf der berüchtigten Stelvio gestürzt und ins Fangnetz gekracht. Der 28-Jährige war anschließend von einem Hubschrauber abtransportiert und nach Innsbruck gebracht worden.

Seine Führung im Gesamtweltcup verlor Schwarz an den Schweizer Marco Odermatt, der in Bormio Zweiter wurde. Der Sieg ging überraschend an den Franzosen Cyprien Sarrazin. Am Freitag steht auf einer der anspruchsvollsten Pisten des Rennkalenders ein Super-G an.