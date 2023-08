Valencia - Margarita Kolosov hat bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik den zweiten möglichen Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 für den Deutschen Turner-Bund (DTB) geholt.

Wie der Weltverband Fig mitteilte, belegte die 19 Jahre alte Potsdamerin nach Abschluss der Qualifikation für das Mehrkampf-Finale am Samstag in Valencia den zehnten Platz. Damit sicherte der Schützling von Trainerin Yuliya Raskina den zweiten Quotenstartplatz. Dafür hätte sie nach der Qualifikation mindestens Rang 17 belegen müssen.

Zuvor hatte Doppel-Weltmeisterin Darja Varfolomeev aus Schmiden als WM-Zweite im Mehrkampf 2022 in Sofia das erste Paris-Ticket geholt. Die 16-Jährige, die am Mittwoch Gold mit dem Reifen und dem Ball gewonnen hatte, qualifizierte sich mit 102,600 Punkten als Zweite für das Mehrkampf-Finale. Beste war die WM-Dritte Stiliana Nikolowa (Bulgarien/104,300), Dritte der Ausscheidung war Titelverteidigerin Sofia Raffaeli aus Italien (101,800). Margarita Kolosov erreichte in der Vierkampf-Qualifikation mit Ball, Keulen, Band und Reifen 95,950 Punkte.