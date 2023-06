Bad Homburg - Auch ein Jahr später blickt Tatjana Maria noch immer mit viel Freude auf ihren überraschenden Erfolgslauf ins Halbfinale von Wimbledon 2022 zurück.

„Wir denken noch oft daran, wir sprechen noch oft darüber“, sagte die aktuell beste deutsche Tennisspielerin nach dem 7:5, 2:6, 0:6 in der ersten Runde von Bad Homburg gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek. „Ich freue mich darüber, dass es so in Erinnerung geblieben ist und so viele Leute mit mir mitgefiebert haben. Ich hoffe, dass mir das noch mal gelingt und dass ich noch mal die gleichen Gefühle wie letztes Jahr haben kann.“

Am Montag beginnt die diesjährige Wimbledon-Auflage, Maria geht als Weltranglisten-58. erneut als klare Außenseiterin und ungesetzt in das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison. „Ich setze mich jetzt nicht zu sehr unter Druck, dass ich sage: „Ich habe letztes Jahr Halbfinale gespielt, ich muss es dieses Jahr wieder machen.“ Es liegt an so vielen Dingen.“

Nach ihrer Final-Teilnahme beim kleineren WTA-Turnier im italienischen Gaiba und dem Auftritt gegen French-Open-Siegerin Swiatek freut sich Maria auf Wimbledon. „Ich habe auch heute bewiesen, dass ich dran bin“, sagte die 35-Jährige: „Ich habe mich dieses Jahr sehr gut auf Rasen vorbereitet. Ich denke, dass ich bereit bin für Wimbledon. Ich versuche natürlich mein Bestes zu geben, dass es vielleicht noch mal so funktioniert wie letztes Jahr und vielleicht sogar besser.“