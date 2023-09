Tokio - Tennisspielerin Tatjana Maria hat sich nach einer denkbar knappen Niederlage gleich in der ersten Runde aus dem WTA-Turnier in Tokio verabschieden müssen. Die 36-Jährige verlor nach gut drei Stunden Spielzeit 6:2, 4:6, 6:7 (5:7) gegen die Ungarin Petra Upvardy.

Maria war bei der mit knapp 260.000 Dollar dotierten Veranstaltung an Nummer zwei gesetzt. Die Mutter von zwei Kindern ist als 48. der Weltrangliste die deutsche Nummer eins.

Danach unterlag Jule Niemeier 4:6, 4:6 gegen die Russin Anna Kalinskaja. Für Niemeier war es der nächste Rückschlag nach der verpassten Qualifikation für das Hauptfeld der US Open. Die Dortmunderin, die im Vorjahr noch das Achtelfinale in New York erreicht hatte, ist in der neuen Weltrangliste auf Platz 136 zurückgefallen.

Bereits am Montag war auch Anna-Lena Friedsam in Tokio in der ersten Runde ausgeschieden. Damit ist keine deutsche Spielerin mehr im Turnier dabei.