Martin Emmrich nach Daviscup nun in Metz

Von Uwe Tiedemann

Magdeburg l Nur zwei Tage nach seinem Daviscup-Debüt saß Tennis-Profi Martin Emmrich bereits wieder im Auto Richtung Frankreich, wo er in Metz an den "Moselle Open" teilnimmt. "In nächster Zeit geht\'s richtig rund. Nach Metz folgen drei Wochen Asien, dann Wien, Basel, Paris", zählte der Magdeburger seine Stationen auf. In Frankreich ist der 28-Jährige mit seinem Stamm-Doppelpartner André Begemann (Lemgo) an Position vier gesetzt.

Dabei hat er seine Daviscup-Premiere noch gar nicht richtig verdaut. "Eine unglaublich tolle Erfahrung", nannte Emmrich die Zeit rund um den 4:1-Erfolg gegen Brasilien in Neu-Ulm. Und wer nun glaubt, der Magdeburger sei tief enttäuscht, weil er im Doppel mit Daniel Brands gegen das Weltklasse-Duo Bruno Soares/Marcelo Melo (3:6, 4:6, 4:6) die einzige Niederlage hatte hinnehmen müssen, sieht sich getäuscht. Emmrich: "Wir waren von Anfang an die krassen Außenseiter. Das hat sich dann leider bestätigt. Trotzdem war ich mit meiner eigenen Leistung zufrieden, was mir hinterher auch von allen Seiten bescheinigt wurde."

So glaubt der 28-Jährige, der sich jetzt in Metz die DVD des Doppels noch einmal anschauen will, auch fest an eine erneute Einladung zum Daviscup, wo Anfang Februar 2014 in der Weltgruppe eine echte Herausforderung wartet. "Das Feedback in Neu-Ulm war gut, trotzdem ist es natürlich keine Garantie. Ich muss Ergebnisse liefern", weiß er.