San Francisco - Die Chance zum Rekord bekam Christian McCaffrey nicht mehr, doch mit vier Touchdowns war der NFL-Profi der San Francisco 49ers auch so der Mann des Tages. Beim 35:16 seiner Mannschaft gegen die Arizona Cardinals erzielte Quarterback Brock Purdy den letzten Touchdown des Tages, weil 49ers-Trainer Kyle Shanahan die Ausbeute seines besten Football-Spielers gar nicht auf dem Schirm hatte.

„Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, dass er vier Touchdowns hatte, bis ich hier reingekommen bin“, sagte Shanahan bei der Pressekonferenz. „Sowas weiß ich nie. Ich war etwas schockiert und jetzt fühle ich mich etwas schlecht deswegen. Ich wünschte, wir hätten es zumindest probiert.“ Mit einem weiteren Touchdown hätte McCaffrey den 49ers-Rekord von Jerry Rice und Ricky Watters erreicht.

Auch so war der Tag für die 49ers rundum gelungen. Als eine von nur noch zwei Mannschaften in der NFL sind sie nach vier Spielen noch ungeschlagen. Nur die Philadelphia Eagles stehen ebenfalls bei vier Siegen. Die Miami Dolphins kassierten nach drei Siegen in den ersten drei Spielen dagegen eine Niederlage gegen die Buffalo Bills. Und: Einen Rekord verbuchte McCaffrey schon gleich mit seinem ersten Touchdown. Ein Touchdown bei 13 Partien in Serie war vor ihm noch keinem Profi der 49ers gelungen.