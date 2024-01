Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew muss fünf Sätze spielen, um in die dritte Runde der Australian Open weiterzukommen. Sein Sieg ist in mehrerer Hinsicht besonders.

Medwedew-Match bei Australian Open bis mitten in der Nacht

Melbourne - Mitten in der Nacht von Melbourne hat der russische Weltranglisten-Dritte Daniil Medwedew sein Zweitrunden-Match bei den Australian Open der Tennisprofis doch noch gedreht und in einer Marathonpartie sein Weiterkommen perfekt gemacht.

Sein 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 gegen den Finnen Emil Ruusuvuori stand erst um 3.39 Uhr in der australischen Nacht zum Freitag fest. Zum dritten Mal in seiner Karriere gewann Medwedew ein Match noch nach einem 0:2-Satzrückstand.

„Ich will nur noch schlafen gehen. Das ist alles“, sagte Medwedew (27) beim Siegerinterview auf dem Platz. 4:23 Stunden hatte die Partie in der Rod-Laver-Arena gedauert.

Die späten Nacht-Sessions hatten im Tennis in der Vergangenheit für Kritik gesorgt. Auch deswegen hatten die Australian Open diesmal erstmals an einem Sonntag begonnen, der Spielplan sollte so entzerrt werden.

Die Tour-Organisationen ATP und WTA beschlossen kürzlich eine Reform, die künftig zu späte Night-Sessions verhindern soll. Demnach sollen nach 23.00 Uhr keine Matches mehr beginnen. Für die Grand-Slam-Turniere gelten diese Regeln aber nicht.