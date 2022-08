Mehr als 60 Millionen US-Dollar: Rekordprämie bei US Open

Das Logo der US Open am Arthur-Ashe-Stadion im USTA Billie Jean King National Tennis Center.

New York - Die US Open schütten in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld in Höhe von mehr als 60 Millionen US-Dollar (rund 58,95 Millionen Euro) an die teilnehmenden Tennis-Profis aus.

Das gaben die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres (29. August bis 11. September) am 18. August bekannt. Im vergangenen Jahr lag das Gesamtpreisgeld bei 57,5 Millionen US-Dollar.

Die Titelgewinner im Einzel bei den Frauen und Männern werden jeweils mit 2,6 Millionen US-Dollar belohnt. Für die Finalteilnehmer sind immerhin noch 1,3 Millionen Dollar vorgesehen. Die Sieger im Doppel erhalten als Team 688.000 Dollar.