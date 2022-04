Mehr Spielmanipulationen durch Corona-Krise möglich

Nyon - Die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol und die Europäische Fußball-Union UEFA halten als Folge der Corona-Pandemie mehr Spielmanipulationen für möglich.

„Die organisierte Kriminalität hat schnell verstanden, dass viele Fußballvereine finanziell unter den Folgen von Covid-19 gelitten haben. Und wo es weniger Geld gibt, sind Spieler, Trainer, Funktionäre und sogar Vereinsvorstände zunehmend anfällig für Korruption durch Manipulation“, sagte Burkhard Mühl, Leiter des Europäischen Zentrums für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) von Europol in einer Mitteilung.

Am Europol-Sitz in Den Haag in den Niederlanden hatten sich am Dienstag insgesamt 109 Vertreter von Strafverfolgungs- und Justizbehörden sowie von nationalen Fußballverbände aus 49 Ländern getroffen. Ziel war es, neue Wege für die Untersuchung von Korruptionsfällen im Sport sowie bei Spielmanipulationen zu finden.