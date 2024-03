Gemessen an den Zuschauerzahlen sind die Kölner Haie das beliebteste Eishockeyteam in Europa. Die Haie übertreffen den SC Bern und sogar Teams der NHL.

Köln - Die Kölner Haie haben beim Zuschauerzuspruch einen Europarekord aufgestellt. Wie die Haie mitteilten, kamen in dieser Saison im Schnitt 16.993 Zuschauer zu den Heimspielen des Teams aus der Deutschen Eishockey Liga. Dabei ist das mit 18.600 Zuschauern bereits ausverkaufte Heimspiel am Freitag gegen die Adler Mannheim am letzten Hauptrundenspieltag bereits eingerechnet.

Damit übertrifft der achtmalige deutsche Meister die bisherige Club-Rekordmarke aus der vergangenen Saison um gut 2-700 Fans.

Kein Club in Europa hat damit im Schnitt mehr Zuschauer als die Haie, die in diesem Ranking damit den Schweizer Traditionsclub SC Bern ablösen. Die Berner, die als das Real Madrid des europäischen Eishockeys gelten, begrüßten in dieser Spielzeit im Schnitt 15.490 Zuschauer. Der bisherige Europarekord Berns aus der Saison 2016/2017 lag bei 16.399 Zuschauern im Schnitt. Mit dem aktuellen Zuspruch übertreffen die Rheinländer zudem sechs NHL-Teams (Columbus, Buffalo, Anaheim, San Jose, Winnipeg und Arizona).