Melbourne: Tennis-Olympiasieger Zverev erreicht Runde zwei

Der Tennisprofi Alexander Zverev bezwingt im deutschen Duell in der ersten Runde bei den Australian Open Daniel Altmaier.

Melbourne - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den Australian Open seine Auftaktaufgabe überstanden.

Das deutsche Duell mit Daniel Altmaier aus Kempen gewann der Hamburger in Melbourne mit 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:1). Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft der Weltranglisten-Dritte am Mittwoch auf den Australier John Millman.

Damit zogen am ersten Tag des Grand-Slam-Turniers vier deutsche Herren in die zweite Runde ein. Wie Zverev schafften Yannick Hanfmann, Dominik Koepfer und Oscar Otte Erstrundenerfolge. Peter Gojowczyk schied wie bei den Damen Andrea Petkovic und Tatjana Maria aus.