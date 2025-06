Möser (bja). Kürzlich fanden in der Sporthalle Möser die Nachwuchskreismeisterschaften im Tischtennis statt. Insgesamt 43 Nachwuchsspieler aus vier Vereinen kämpften in den Altersklassen Schüler C, Schüler B, Schüler A und Jugend um die Kreismeistertitel und die Qualifikationsplätze für die Anfang November in Bernburg stattfindenen Bezirksmeisterschaften.

Erfolgreichste Teilnehmerin war Melina Rohrhofer von der TSG Möser. Sie errang bei den Schülerinnen C und Schülerinnen B den Einzelkreismeistertitel und wurde im Doppel der Schülerinnen C mit ihrer Partnerin Mandy Kramer (TSG Möser) Erste. Lars Ernst (DJK Biederitz) errang den Kreismeistertitel bei den Schülern C im Einzel sowie Doppel mit seinem Vereinspartner Luis Ebeling. Gemeinsam gewannen beide auch den Doppelwettbewerb der Schüler B. Damit haben sich über die Ranglisten und Kreismeisterschaften 35 Nachwuchsspieler des Jerichower Landes für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert.