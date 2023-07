Kassel - Weitspringerin Malaika Mihambo hat sich bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel verletzt.

Die Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin brach bei ihrem vierten Versuch mit leicht schmerzverzerrtem Gesicht den Anlauf ab, setzte sich auf den Boden und hielt sich einen Eisbeutel an den hinteren linken Oberschenkel. Zu ihren weiteren Versuchen trat sie danach nicht mehr an.

Zu diesem Zeitpunkt lag die 29-Jährige am Sonntag mit 6,93 Metern aus dem ersten Versuch klar in Führung. Damit hatte sie ihre persönliche Saisonbestleistung gleich um 27 Zentimeter verbessert und die deutsche Jahresbestweite verbessert. Mihambo hatte bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Eugene für den einzigen deutschen Titel gesorgt und strebt bei der am 19. August beginnenden WM in Budapest eigentlich den dritten WM-Titel nacheinander an.