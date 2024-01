Milwaukee - Die Milwaukee Bucks aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben sich überraschend von ihrem Cheftrainer Adrian Griffin getrennt. Das teilte der Club mit, nachdem zahlreiche Medien darüber bereits berichtet hatten.

„Das war eine schwere Entscheidung, die wir mitten in der Saison treffen mussten“, wurde Milwaukees Geschäftsführer Jon Horst in der Stellungnahme zitiert. Als Interimscoach wird der bisherige Assistent Joe Prunty agieren.

Griffin hatte das Team erst im vergangenen Juni von Mike Budenholzer übernommen und lediglich 43 Spiele an der Seitenlinie betreut. Als Nachfolger wird in den Medien Doc Rivers gehandelt. Die Bucks um den griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo belegen in der Eastern Conference der NBA aktuell den zweiten Platz.