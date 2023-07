Mitfavorit Medwedew in Wimbledon in Runde zwei

Steht in Wimbledon in Runde zwei: Daniil Medwedew.

London - Mitfavorit Daniil Medwedew hat in Wimbledon ohne große Mühe die zweite Runde erreicht. Der 27 Jahre alte Russe gewann in London gegen den britischen Wildcard-Spieler Arthur Fery mit 7:5, 6:4, 6:3. Die Partie war am Dienstag wegen Dauerregens um einen Tag verschoben worden.

Im vergangenen Jahr hatte Medwedew nicht in Wimbledon gespielt, weil Profis aus Russland und Belarus wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ausgeschlossen waren. In diesem Jahr dürfen sie als neutrale Athleten wieder spielen.

Bei den Frauen schied die an Nummer acht gesetzte Griechin Maria Sakkari überraschend gleich zum Auftakt aus. Sakkari musste sich der Ukrainerin Marta Kostjuk mit 6:0, 5:7, 2:6 geschlagen geben. Die Ukrainerin konnte danach ihre Tränen nicht unterdrücken und sank auf dem Platz eine Weile zu Boden.