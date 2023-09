Berlin - Trotz erfüllter Olympia-Norm hat Mittelstreckenläuferin Katharina Trost mit 28 Jahren ihre Sportkarriere beendet.

„Nach zwei erfolgreichen, aber kräftezehrenden Jahren mit Leistungssport und Referendariat habe ich mich aber nun dazu entschlossen, dem Leistungssport den Rücken zu kehren“, schrieb die 1500-Meter-Spezialistin auf Instagram. Auch wenn sie angesichts der Olympia-Norm und ihrer krankheitsbedingten WM-Absage mit sich gehadert habe, „bin ich mir sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, schrieb sie weiter.

Die letztjährige WM-Halbfinalistin aus München, die im Juli beim Diamond-League-Meeting im polnischen Chorzów über 1500 Meter in 4:02,32 Minuten noch persönliche Bestzeit gelaufen war, hatte im August auf ihren WM-Start in Budapest wegen einer Windpocken-Infektion verzichten müssen. In Tokio vor zwei Jahren hatte sie es über die 800 Meter ins Olympia-Halbfinale geschafft.

Nach einem Lehramtsstudium absolvierte Trost zuletzt in einer Schule ein Referendariat, wo sie sich mutmaßlich auch angesteckt hatte. „Meine Prioritäten haben sich geändert und deswegen freue ich mich jetzt wahnsinnig auf freie Wochenenden und darauf, mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen zu können“, schrieb Trost weiter.