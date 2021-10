Mona Barthel verpasste in Rumänien das Achtelfinale.

Cluj-Napoca - Das Viertelfinale beim WTA-Tennisturnier im rumänischen Cluj-Napoca findet ohne deutsche Beteiligung statt.

Mona Barthel aus Neumünster scheiterte im Achtelfinale mit 4:6, 4:6 an der Ukrainerin Marta Kostjuk. Tags zuvor war auch Anna-Lena Friedsam aus Andernach in derselben Runde an einer Ukrainerin gescheitert. Sie unterlag Anhelina Kalinina mit 2:6, 2:6.