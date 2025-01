Nur vier von sieben geplanten Spielen in der NBA finden auch tatsächlich statt. In Los Angeles verhindern die Feuer die Heimspiele der Lakers und Clippers, in Atlanta ist es ein anderes Extrem.

Minneapolis - Ja Morant hat eine hochspannende NBA-Partie mit einem Treffer 18 Sekunden vor Schluss zugunsten der Memphis Grizzlies entschieden. Beim 127:125 gegen die Minnesota Timberwolves konnte sich kein Team mehr als sechs Punkte absetzen, insgesamt wechselte die Führung 25 Mal. Morant kam zwar auf nur zwölf Zähler, verwandelte aber den wichtigsten Korb zum Sieg.

Drei von sieben Partien des Tages abgesagt

Die Partie war nur eine von vier Spielen, die am Samstag stattfanden - drei NBA-Duelle waren abgesagt worden. Die Heimspiele der Los Angeles Lakers gegen die San Antonio Spurs und der Los Angeles Clippers gegen die Charlotte Hornets fanden wegen der Brände in Kalifornien nicht statt, um Einsatzkräfte in Los Angeles zu entlasten. Wegen eines Schneesturms in Atlanta wurde zudem auch das Heimspiel der Hawks gegen die Houston Rockets abgesagt. Wann die Begegnungen nachgeholt werden, steht noch nicht fest.