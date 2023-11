Für die Orlando Magic läuft es weiter bestens in der NBA. Diesmal ragt Weltmeister Moritz Wagner heraus.

Moritz Wagner führt Orlando zum sechsten NBA-Sieg in Serie

Orlando - Dank des überragenden Moritz Wagner haben die Orlando Magic weiter beste Chancen auf die nächste Runde im neu eingeführten Turnier der NBA. Der Basketball-Weltmeister erzielte am Freitag beim 113:96 seines Teams gegen Titelanwärter Boston Celtics starke 27 Punkte. Sein Bruder Franz brachte es auf 17 Zähler.

Für Orlando war es der sechste Sieg in Serie. Beim sogenannten In-Season-Tournament verzeichneten die Magic ihren dritten Erfolg im vierten Spiel. Damit sind die Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde in Las Vegas weiter intakt.

In ihrer Turniergruppe sind die Orlando Magic nun Erster. Die auch in dieser Saison hoch gehandelten Celtics dagegen enttäuschten. Topstar Jayson Tatum war mit 26 Punkten bester Werfer der Gäste.