Münchner Olympia-Attentat: IOC-Chef Bach reist nach Israel

Frankfurt/Main - IOC-Präsident Thomas Bach wird am 21. September in Tel Aviv an der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Attentats bei den Olympischen Spielen in München teilnehmen.

Das Internationale Olympische Komitee bestätigte, dass Bach eine Einladung des Nationalen Olympischen Komitees Israels angenommen hat. Bei dem Anschlag palästinensischer Terroristen waren vor 50 Jahren elf israelische Athleten, Trainer und Kampfrichter während der Sommerspiele ermordet worden.

Zur ersten nationalen Gedenkveranstaltung an die Opfer von München werden auch der israelische Staatspräsident Izchak Herzog, die Familien der Opfer und die Überlebenden erwartet, hieß es in einer Mitteilung des NOK des Landes. Für den deutschen IOC-Präsidenten Bach ist es die erste Reise nach Israel.

„Mit seiner Entscheidung, nach Israel zu kommen, bringt Präsident Bach die Bedeutung des Gedenkens an die elf Mitglieder der israelischen Delegation bei den Olympischen Spielen in München für das Internationale Olympische Komitee zum Ausdruck“, erklärte Israels NOK-Präsident Yael Arad. „Ich bin stolz auf seine Entscheidung, uns in diesen schicksalhaften und wichtigen Tagen für den israelischen Sport in Israel zu besuchen.“