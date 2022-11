Nach Aufstieg in die Moto2-WM: Lukas Tulovic peilt Punkte an

Tritt beim Team „Liqui Moly Husqvarna IntactGP“ die Nachfolge von Marcel Schrötter an: Lukas Tulovic.

Memmingen - Nach seiner Beförderung zum Stammpiloten in der Motorrad-Weltmeisterschaft peilt der deutsche Moto2-Fahrer Lukas Tulovic in der Ende März beginnenden Saison Punkte an.

„Ich will nicht konkret werden, aber in der Europameisterschaft waren wir teilweise auf WM-Niveau oder sogar schneller“, sagte der Europameister aus dem baden-württembergischen Eberbach bei der Team-Präsentation in Memmingen. „Ich denke, wir können uns ganz gut im vorderen Drittel einsortieren.“

Sein bisheriger Chef-Techniker Patrick Mellauner traut Tulovic ebenfalls eine Menge zu. „Er ist absolut bereit“, sagte er. „Es passt alles - die Fitness, die Einstellung. Er wird für Überraschungen gut sein.“

Tulovic tritt beim deutschen „Liqui Moly Husqvarna IntactGP“-Team die Nachfolge von Marcel Schrötter an. Der 22-Jährige ist somit der einzige deutsche Fahrer, der die WM-Saison 2023 bestreiten wird.