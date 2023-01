Melbourne - Auch der entthronte Titelverteidiger Rafael Nadal hat Novak Djokovic nach dessen Triumph bei den Australian Open gratuliert. „Sehr verdient“, kommentierte der 36 Jahre alte spanische Tennisprofi zu dem „großartigen Erfolg“.

Der 35 Jahre alte Serbe Djokovic hatte in Melbourne seinen griechischen Final-Kontrahenten Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen bezwungen. Mit seinem 22. Grand-Slam-Titel stellte er die Bestmarke von Nadal ein und stieg wieder zur Nummer eins der Tennis-Welt auf. „Genieße den Moment“, meinte Nadal. Der Vorjahressieger muss nach seinem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open wegen einer Muskelverletzung am Hüftbeuger mehrere Wochen pausieren.