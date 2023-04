Kienbaum - Turn-Ass Lukas Dauser hofft nach seiner verletzungsbedingten Absage der Europameisterschaft im türkischen Antalya auf ein Comeback noch in diesem Monat. Im ersten Halbjahr würden Ende April noch zwei Bundesliga-Wettkämpfe anstehen, bei denen er zwar noch nicht seine volle Übung turnen könne, aber einen Wettkampf-Einstieg habe, sagte der 29-jährige Barren-Spezialist im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

„Da habe ich auch ein Ziel vor Augen, damit ich nicht in der Luft hänge und einfach vor mich hin trainiere, sondern dass ich weiß: Okay, da will ich wieder eine Übung turnen. Das steht gerade im Raum und daher versuche ich, dass ich bis dahin wieder eine ansprechende Leistung anbieten kann“, betonte der Olympia- und WM-Zweite am Barren. Somit könnte Dauser in der Bundesliga für den KTV Straubenhardt am 22. April gegen den TuS Vinnhorst auf die Turn-Bühne zurückkehren und auch eine Woche später bei der TG Saar antreten.

Dauser hatte sich im Dezember einen Muskelbündelriss und einen Sehnenanriss in der Schulter zugezogen und deswegen Anfang März seine EM-Teilnahme abgesagt. Bei der EM vom 11. bis 16. April in der Türkei muss die deutsche Riege daher ohne ihn auskommen. Das Team um Routinier Andreas Toba (Hannover) muss bei den Titelkämpfen mindestens Rang 13 belegen, um sich für die Weltmeisterschaften vom 30. September bis 8. Oktober in Antwerpen zu qualifizieren. Dort werden die Startplätze für die Olympischen Spielen 2024 in Paris vergeben.