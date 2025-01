In den vergangenen Wochen sorgte Schach-Star Magnus Carlsen einmal mehr für zahlreiche Schlagzeilen. Nicht alle davon waren positiv. Am Wochenende schlägt der Norweger nun ein ganz neues Kapitel auf.

Magnus Carlsen spielt am Wochenende erstmals für den FC St. Pauli in der Schach-Bundesliga.

Hamburg - Magnus Carlsen gehört zu den schillerndsten Figuren der Schach-Welt. Was der 34 Jahre alte Norweger auch tut, die Schlagzeilen sind ihm gewiss. Diese waren in den vergangenen Wochen wegen eines Hosen-Eklats und Vorwürfen einer Absprache nicht unbedingt immer positiv.

Am Wochenende wird er in Hamburg neugierige und wohlwollende Blicke auf sich ziehen: Der Weltranglistenerste sitzt erstmals für den FC St. Pauli in der Schach-Bundesliga am Brett. Club-Präsident Oke Göttlich sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir freuen uns, dass einer der besten Schachspieler der Welt für den FC St. Pauli antritt. Dies ist ein kluger Zug von Magnus Carlsen, der zeigt, wie viel Strahlkraft der Verein hat.“

Junger Carlsen beeindruckt von St. Pauli-Fans

Carlsen hat laut Oliver von Wersch, stellvertretender Leiter der Schachabteilung, schon längere Zeit eine Verbindung zum Kiezclub. Der Schach-Genius sei vor Jahren mal Zuschauer bei einer Niederlage der Fußballer gewesen, erzählte von Wersch dem NDR. Carlsen habe die Stimmung am Millerntor so beeindruckt, dass er sich ein Trikot des Vereins kaufte.

„Ich freue mich, Teil der coolsten Marke in Deutschland zu sein“, hatte Carlsen bei der Bekanntgabe seiner Verpflichtung im Mai vergangenen Jahres gesagt. Danach wurde es - zumindest was das Engagement auf dem Kiez angeht - etwas ruhiger um den Mann, der von 2013 bis 2023 Weltmeister war.

Außerhalb Hamburgs bleib es um den Norweger jedoch kaum still. Zunächst sorgte kürzlich der Ärger um seine Bekleidung bei der Schnellschach-WM in New York für Aufregung. Weil er in Jeans angetreten war, wurde er vom Weltverband Fide disqualifiziert. „Herr Magnus Carlsen verletzte die Kleiderordnung durch das Tragen von Jeans, die nach langjährigen Vorschriften für diese Veranstaltung ausdrücklich verboten sind“, teilte der Weltverband mit.

Jeans-Eklat und Absprache-Vorwürfe

Wenige Tage später änderte die Fide ihre Meinung und Carlsen durfte an gleicher Stelle bei der Blitzschach-WM antreten - in Hosen aus dem Jeans-Stoff Denim. Einen Tag vor dem Viertelfinale gab er dann die Zusammenarbeit mit einem Bekleidungssponsor bekannt - was für ein Schachzug.

Dass sich der Norweger schlussendlich den Blitzschach-Titel mit Jan Nepomnjaschtschi aus Russland nach einem - nicht vorgesehenen - Unentschieden teilte, ließ weitere Misstöne aufkommen. Absprachevorwürfe machten die Runde, die Carlsen aber umgehend zurückwies. „Ich habe in meiner Karriere noch nie ein Unentschieden im Voraus vereinbart“, schrieb der 34-Jährige auf der Plattform X.

Anfang des Jahres überraschte Magnus Carlsen dann abseits des Bretts. In seiner Heimat heiratete er Freundin Ella Victoria Malone. Stilecht in Anzug und Fliege aus feinem Zwirn feierte der Schach-Star in dem Hotel, in dem alljährlich die in der norwegischen Hauptstadt Oslo gekürten Friedensnobelpreisträger unterkommen.

Zwei Spiele mit dem FC St. Pauli

Und nun also St. Pauli: Zwei Partien werden am Wochenende im Brahms Kontor in der Hamburger Neustadt gespielt. Am Samstag gegen die SG Solingen, am Sonntag gegen den Düsseldorfer SK. Carlsen soll helfen, die bislang durchwachsene Bilanz der Hamburger aufzubessern.

Nach vier Spielen mit drei Niederlagen und einem Unentschieden belegen die Hanseaten Platz 15 unter den 16 Bundesligisten - und stehen damit auf einem Abstiegsplatz. „Wir sind stolz, dass Magnus Carlsen erstmalig für den FC St. Pauli antritt. Es ist eine aufregende Gelegenheit, Schach einem breiten Publikum näherzubringen und zu zeigen, wie viel Spaß das königliche Spiel machen kann“, sagte Thomas Schüttler, der Schach-Abteilungsleiter des Vereins.

Im Februar startet die Freestyle Chess Grand Slam Tour

Nach den Spielen gegen Solingen und Düsseldorf geht es für Carlsen schon bald in Norddeutschland weiter. In Weißenhäuser Strand an der Ostseeküste startet vom 7. bis 14. Februar die Freestyle Chess Grand Slam Tour. Bei dieser Schachvariante werden die Positionen der Figuren auf der Grundlinie ausgelost, wodurch die altbekannten Eröffnungs- und Verteidigungsstrategien aufgehoben werden.

Die neue Tour hat Carlsen gemeinsam mit dem Unternehmer Jan Henric Buettner, der auch für das Engagement beim FC St. Pauli mitverantwortlich ist, ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr gewann der Norweger das Turnier an der Ostsee, das als Einzelevent ausgetragen wurde. 2025 wird die Tour in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Indien und Südafrika fortgesetzt.

Vor der Freestyle-Variante steht aber zunächst das klassische Schach in der Bundesliga an: Ob Carlsen am Wochenende in der Hansestadt Jeans trägt, spielt keine Rolle. Die Anhänger des Kiezclubs würden sich aber mit Sicherheit freuen, wenn der Norweger einen Kapuzenpullover mit dem Totenkopf, dem Markenzeichen des Vereins, tragen würde.