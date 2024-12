Perth - Die kuriose Pause während seines zweiten Siegs in dieser Tennis-Saison nutzte Alexander Zverev für etwas Selbstreflexion. Als das elektronische Liniensystem beim United Cup für mehr als zehn Minuten ausfiel, studierte der Weltranglistenzweite die Statistiken des überraschend deutlich verlorenen ersten Satzes gegen Zhang Zhizhen.

Anschließend bezwang Zverev den chinesischen Außenseiter doch noch klar mit 2:6, 6:0, 6:2 und führte das deutsche Team beim Mannschaftswettbewerb vorzeitig ins Viertelfinale.

Zverev am Ende „glücklich“ mit Leistung

„Es war ein langes Warten in einem sehr wichtigen Moment. Ich habe mir die Statistiken angeschaut und eine Idee bekommen, was ich falsch gemacht habe. Das hat mir geholfen“, sagte Zverev über die Phase beim Stand von 2:0 im zweiten Durchgang, als beide Profis wegen technischer Probleme untätig auf der Bank sitzen mussten. „Danach habe ich meinen Rhythmus gefunden, mein Spiel war aggressiver, flüssiger. Ich bin glücklich mit meiner Leistung in den Sätzen zwei und drei.“

Durch den Erfolg darf das deutsche Team nach dem Titelgewinn vor einem Jahr beim Mannschaftswettbewerb erneut mit der K.-o.-Runde planen. Schon den Auftakt hatte die Auswahl um Zverev und Laura Siegemund mit 3:0 gegen Brasilien gewonnen.

„Es ist der Teamspirit und die Kameradschaft“, sagte Zverev nach seinem Sieg über Zhang zur Besonderheit des United Cups. „Wir machen jeden Tag etwas gemeinsam. Die Unterstützung von der Bank ist unglaublich. Wir wollen die Welle vom letzten Jahr weiter reiten.“

Erster Satz nach gut einer halben Stunde weg

Zverev erwischte zunächst einen schwachen Start, verlor sofort seinen Aufschlag. Zwar servierte der Hamburger mit einer hohen Quote, leistete sich aber in den Ballwechseln zu viele einfache Fehler. Zhang nutzte dies aus und holte sich nach nur 32 Minuten den ersten Satz.

Der Weltranglisten-45. konnte sein hohes Niveau aber nicht halten. Nun lag Zverev direkt mit einem Break vorne und ließ sich auch von der folgenden Pause nicht aufhalten. Nachdem die technischen Probleme überwunden waren, dominierte er gegen den Mixed-Silbermedaillengewinner von Olympia in Paris. Im dritten Satz schaffte Zverev das vorentscheidende Break zum 4:2 und gab danach kein Spiel mehr ab.

Der United Cup ist für viele Tennisprofis der Einstieg in die neue Saison und zugleich eine wichtige Vorbereitung für die Mitte Januar 2025 beginnenden Australian Open.