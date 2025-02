In seinem vierten Spiel für die Los Angeles Lakers findet Superstar Doncic erstmals sein Niveau. Der 25-Jährige zeigt sich danach zuversichtlich.

Denver - Drei Spiele Anlauf hatte es gebraucht, nun scheint Basketball-Superstar Luka Doncic nach seinem überraschenden Wechsel von den Dallas Mavericks bei den Los Angeles Lakers angekommen. Beim 123:100-Sieg seines Teams gegen die zuvor neun Spiele ungeschlagenen Denver Nuggets überragte der Slowene mit 32 Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists.

„Dieses Spiel zu spielen ist das, was ich liebe. Endlich wieder ein wenig ich selbst zu sein war der Grund, warum ich das gesamte Spiel über gelacht habe“, sagte Doncic nach Spielende. „Teamchemie braucht Zeit. Jeden Tag wird es besser für mich. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich bin glücklich wegen der neuen Reise.“

Der unerwartete Wechsel 25 Jahre alten des Slowenen von den Mavericks zu den Lakers hatte für großes Aufsehen in der NBA gesorgt. Doncic galt in Dallas als legitimer Nachfolger von Club-Ikone Dirk Nowitzki und erzielte in sechseinhalb Jahren bei den Texanern pro Spiel im Schnitt mehr als 28 Punkte.