Nach Mitternacht: Djokovic in Runde zwei der Australian Open

Melbourne - Turnierfavorit Novak Djokovic ist mit einem souveränen Auftaktsieg in die Australian Open gestartet. D

er 35 Jahre alte Tennisstar setzte sich 40 Minuten nach Mitternacht mit einem ungefährdeten 6:3, 6:4, 6:0-Sieg gegen den Spanier Roberto Carballes Baena in der Rod Laver Arena durch. Djokovics Gegner in der zweiten Runde steht noch nicht fest.

Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger, der im Vorjahr das Hartplatzturnier wegen eines für ungültig erklärten Visums verpasst hatte, strebt seinen insgesamt zehnten Triumph im Melbourne Park an. Die Zuschauer feierten den Serben mit viel Applaus, der Ärger aus dem Vorjahr scheint kein Thema mehr zu sein.

„Die Atmosphäre ist toll hier. So empfangen zu werden, ist ein Traum“, schwärmte Djokovic, der seine letzten 22 Matches bei den Australian Open gewonnen hat: „Ich bin sehr glücklich, dass ich in Australien zurück bin. Wenn ich einen Platz und eine Zeit aussuchen müsste, dann wäre es die Night Session hier in der Rod Laver Arena.“