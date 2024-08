Ohne große Pause nach den Olympischen Spielen ging es für einige Basketball-Nationalspielerinnen zurück in die USA. Zwei von ihnen hatten beim Comeback in der WNBA einen guten Abend.

Los Angeles - Die Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben beim ersten Auftritt in den USA nach den Olympischen Spielen direkt überzeugende Siege eingefahren. Mit ihrem WNBA-Team New York Liberty gewannen die beiden Deutschen klar bei den Los Angeles Sparks. Beim 103:68 in Kalifornien kam Sabally auf sechs Punkte, neun Rebounds und drei Vorlagen. Fiebich stand in der Startformation und verbuchte vier Punkte, vier Rebounds und vier Steals.

„Wir haben vier Leute gehabt, die in Gameshape waren, so sah es auch aus. Beim anderen Team sah es so aus, als hatten sie einen Monat Pause“, sagte Sabally der Deutschen Presse-Agentur. Angeführt von den Olympiasiegerinnen Breanna Stewart und Sabrina Ionescu, die mit den USA in Paris Gold geholt hatten, dominierten die Liberty von Beginn an und festigten ihre Position als bestes Team der Liga. Die WNBA hatte während Olympia pausiert.

„Der Körper tut weh“

Während zahlreiche Spielerinnen die Zeit für Urlaube und zur Regeneration nutzen konnten, hatten Fiebich und Sabally seit Monaten keine echte Pause mehr. „Der Körper tut weh, sagen wir so“, sagte Fiebich. „Es ist schon anstrengend, nicht nur physisch. Auch mental“, sagte Sabally. „Das Reisen hilft halt nicht. Von einer Zeitzone in die andere Zeitzone, es ist ja mitten in der Nacht für uns.“

Beide Profis waren aus Paris direkt nach Los Angeles geflogen. Bei den ersten Olympischen Spielen in der Geschichte des Frauen-Basketballs war Deutschland im Viertelfinale an Gastgeber Frankreich gescheitert.