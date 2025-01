Weltcup in Österreich

Villach - Deutschlands beste Skispringerin Katharina Schmid hat ihr kleines Formtief bei der Two-Nights-Tour hinter sich gelassen und ihren ersten Sieg im Jahr 2025 gefeiert. Die 28 Jahre alte Allgäuerin setzte sich auf der Normalschanze in Villach in Österreich nach Sprüngen auf 95,5 und 97 Meter durch und sicherte sich damit ihren vierten Einzelerfolg in diesem Winter. Die Führung im Gesamtweltcup baute Gelb-Trägerin Schmid damit aus.

Hinter ihr landete die 19 Jahre junge Nika Prevc, die im zweiten Durchgang die Landung verpatzte. Die Slowenin hatte an Silvester und Neujahr die Springen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf gewonnen und damit auch die zweite Auflage der Two-Nights-Tour für sich entschieden.

Das Format soll die Brücke zu einer Vierschanzentournee für Frauen sein. Bei den beiden Heimspringen war Schmid, früher Althaus, nicht über die Ränge fünf und vier hinausgekommen. Es waren ihre ersten Wettbewerbe ohne Podestplatz in diesem Winter. Tagesdritte in Villach wurde Jacqueline Seifriedsberger aus Österreich. Selina Freitag landete als zweitbeste Deutsche auf Rang fünf.