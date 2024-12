Orlando - Trotz des frühen Verletzungs-Aus von Basketball-Weltmeister Moritz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA die größte Aufholjagd ihrer Historie hingelegt. Die Magic gewannen in der nordamerikanischen Profiliga 121:114 gegen die Miami Heat. Wagner verletzte sich schon früh im ersten Viertel am linken Knie, als er zum Korb zog. Danach konnte der 27-Jährige das Feld nicht ohne Hilfe verlassen. Bruder Franz fehlt den Magic bereits seit Beginn des Monats mit einem Muskelfaserriss in einem Bauchmuskel.

Orlando lag zwischenzeitlich mit 25 Punkten in Rückstand, gewann das vierte Viertel aber mit 37:8 und so auch noch das Spiel. Entscheidend beteiligt war Cole Anthony mit 35 Punkten, davon allein 27 in der zweiten Hälfte. Der deutsche Profi Tristan da Silva kam in 28 Minuten Spielzeit auf acht Zähler, zwei Rebounds und drei Assists. Mit 18 Siegen aus 30 Spielen stehen die Magic auf Rang vier der Eastern Conference.

Schröder gewinnt erstes Spiel mit den Warriors

Erfolgreich war auch Dennis Schröder mit den Golden State Warriors. Nachdem das Debüt des deutschen Weltmeisters noch missglückt war, gewannen die Warriors bei den Minnesota Timberwolves mit 113:103.

Superstar Stephen Curry steigerte sich nach seinem schwachen Spiel gegen die Memphis Grizzlies und avancierte mit 31 Punkten, darunter sieben Drei-Punkte-Würfen, zum besten Werfer der Partie. Schröder legte als Starter neun Zähler, zwei Rebounds und zwei Vorlagen auf. Die Warriors, die von den vergangenen zehn Partien nur drei für sich entschieden, liegen in der Western Conference auf Platz sieben.

Kleber siegt, Theis kommt nicht zum Einsatz

Auch ohne den angeschlagenen Luka Doncic schlugen die Dallas Mavericks die Los Angeles Clippers mit 113:97. Maxi Kleber spielte von der Bank kommend mit einem Punkt, zwei Rebounds und einem Assist jedoch nur eine Nebenrolle. Daniel Theis kam bei der 93:104-Niederlage seiner New Orleans Pelicans gegen die New York Knicks nicht zum Einsatz.