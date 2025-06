Haldensleben (spd/dei) l Morgen um 16 Uhr findet in der Sporthalle Zollstraße der Trainingsauftakt für den Nachwuchs des Handballsportvereins (HSV) Haldensleben statt. Zu diesem Anlass sind auch alle für das Projekt "Schule und Handball" interessierten Kinder und Eltern eingeladen.

Der HSV Haldensleben bietet zum neuen Schuljahr beziehungsweise neuen Saison allen interessierten Eltern und deren Kindern das Projekt "Schule und Handball" an.

Die Kinder können nach dem Schulunterricht die Einrichtung des CVJM in der Haldensleber Holzmarktstraße 6 besuchen. Dort steht mit der Leiterin Margit Preuß eine Betreuungsperson zur Verfügung.

Vom HSV Haldensleben kommen Nachhilfelehrer beziehungsweise Hausaufgabenhelfer dazu. Es werden dort Schularbeiten gemacht und Nachhilfeunterricht angeboten. Aber auch zusätzliche Kurse wie Gitarrenunterricht oder medienpädagogische Projekte (Kids Fit im Internet) sind bei Bedarf und auf Anfrage möglich.

Danach geht es in die jeweilige Sporthalle zum Training. Der Nach-Hause-Weg wird entweder individuell durch die Eltern geregelt, oder per Bus durch den HSV. Bei Bedarf und genügend Interesse in den jeweiligen Altersgruppen ist auch ein An- und Abtransport von außerhalb Haldenslebens möglich.

"Das Projekt findet alters- und geschlechter-übergreifend statt."

HSV Haldensleben

Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, meldet sich bitte für Informationen per Telefon: (03904)499811 oder per E-Mail: management@hsv-haldensleben.de.

Alles Wissenswerte ist im Internet unter www.hsv-handball.de nachzulesen.