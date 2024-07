Paris - Die spanischen Tennis-Superstars Rafael Nadal und Carlos Alcaraz haben gleich bei ihrem ersten gemeinsamen Olympia-Auftritt in Paris das Publikum begeistert. Das Duo setzte sich zum Auftakt der Doppelkonkurrenz der Sommerspiele mit 7:6 (7:4), 6:4 gegen die Argentinier Maximo Gonzalez (41) sowie Andres Molteni (36) durch und erreichte das Achtelfinale.

Dem 21 Jahre alten Alcaraz war an der Seite des 17 Jahre älteren Nadal - seines früheren Idols - dabei besonders zu Beginn noch eine gewisse Nervosität anzumerken. In beiden Sätzen holten die Spanier jedoch einen Break-Rückstand auf und sorgten immer wieder für großen Jubel beim Publikum.

Nadals Coach Carlos Moya hatte zuletzt offengelassen, ob der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner bei Olympia wegen einer Oberschenkelblessur an den Start gehen kann. Seinem Schützling war eine Beeinträchtigung jedoch nicht anzumerken. Am Sonntag trifft Nadal in der ersten Einzelrunde auf den Ungarn Marton Fucsovics.

Im Einzel hatte sich Alcaraz zuvor zum Auftakt souverän mit 6:3, 6:1 gegen den Libanesen Hady Habib durchgesetzt. Der topgesetzte Novak Djokovic aus Serbien hatte mit 6:0, 6:1 in nur 53 Minuten gegen den australischen Doppelspezialisten Matthew Ebden sogar noch weniger Mühe.