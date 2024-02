Nagelsmann und Co. wünschen Biathlon-Team Erfolg für WM

Titelkämpfe in Nove Mesto

Nove Mesto - Die deutschen Biathletinnen und Biathleten können bei den Weltmeisterschaften auf die Unterstützung vieler prominenter Sportkollegen bauen.

Unter anderem Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann, Co-Trainer Sandro Wagner, Bayerns Nationalspieler Joshua Kimmich und Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste haben Grußbotschaften an das Team geschickt und drücken ihnen bei der WM im tschechischen Nove Mesto die Daumen.

„Die haben uns wirklich schön motiviert und wir hätten nicht gedacht, dass so viele auch aus dem Fußball Biathlon so eng verfolgen“, sagte Justus Strelow, der zusammen mit Philipp Nawrath, Franziska Preuß und Vanessa Voigt heute zum Auftakt (17.20 Uhr/ARD und Eurosport) mit der Mixed-Staffel gleich die erste Medaille holen will.

Nagelsmann steht auf Biathlon

„Das ist toll. Es hat allen gezeigt, was das hier für eine große Nummer ist. Das ganze Land schaut zu und fiebert mit. Und das nicht nur, wenn es gut läuft“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling: „Das sind alle Fans. Die sitzen zwei Tage später wieder vor dem Fernseher, auch wenn es schlecht läuft.“ Insgesamt waren es 17 oder 18 Botschaften, ergänzte er: „Das war eine coole Sache.“

Nagelsmanns Affinität zum Biathlon ist schon etwas länger bekannt. Im Dezember 2022 saß der damalige Coach des FC Bayern beim Weltcup im österreichischen Hochfilzen mit seiner Partnerin auf der Tribüne und verfolgte privat die Rennen. Nachdem er entdeckt wurde, ließ er sich anschließend auch mit dem deutschen Team im Zielbereich fotografieren.

Vor der Reise zur WM nach Tschechien hielt zudem der frühere Fußball-Funktionär Michael Reschke beim Vorbereitungslehrgang in Ridnaun eine Motivationsrede für die Mannschaft und erzählte dabei auch aus seinem Wirken im Fußball. „Es war ein super Abend, extrem kurzweilig. Die Athleten und auch der Rest waren begeistert“, sagte Bitterling.

Im kommenden Jahr wolle man das fortführen, sagte Bitterling. Im Vorjahr hatte bereits der frühere brasilianische Nationalspieler und Bayern-Profi Giovane Elber zum Team gesprochen und aus seinem Fußball-Leben erzählt.