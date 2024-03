Phoenix - Phoenix ist 2027 Gastgeber des NBA-All-Star-Games. Das gab die beste Basketball-Liga der Welt nun bekannt. Obwohl das Show-Match der besten Profis jährlich an sportlichem Wert verliert, ist die Austragung der Partie sowie das Drumherum eine große Auszeichnung und die Nachfrage unter US-Städten groß. Vor zwei Wochen in Indianapolis gewann die Auswahl der Eastern Conference 211:186 gegen die Western Conference, so viele Punkte in einem All-Star-Spiel gab es zuvor noch nie. Im kommenden Jahr ist San Francisco Gastgeber, 2026 lädt die NBA nach Inglewood südlich von Los Angeles in die neue Halle der Los Angeles Clippers.