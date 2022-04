NBA-Boss bemängelt viele Starausfälle während der Saison

New York - NBA-Boss Adam Silver hat die vielen Ausfälle von Basketball-Stars während der Saison in der nordamerikanischen Profiliga kritisiert.

Es sei ein Trend, dass absolute Top-Profis „nicht in vollem Umfang“ an Spielen teilnehmen, sagte der 59-Jährige in New York. In der NBA werden in normalen Spieljahren 82 Partien alleine in der regulären Saison absolviert. Erst danach beginnen die Playoffs, in denen es um die Meisterschaft geht. Zuletzt gab es pandemiebedingt Abweichungen.

„Ich stehe hier nicht und sage, dass ich eine großartige Lösung habe“, sagte Silver. Ein Teil des Problems seien auch Verletzungen, fügte der Commissioner an. Vor zwei Jahren hatte die NBA ein sogenanntes Playin-Turnier eingeführt, um zwischen Regular Season und Playoffs mit einer Mini-Qualifikation die Spannung zu erhöhen. Silver will explizit nicht ausschließen, dass die Anzahl der Partien in den nächsten Jahren gesenkt werden könnte.