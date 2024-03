Die Siegesserie der Dallas Mavericks in der NBA ist schon wieder beendet. Ein Erfolgserlebnis gab es für einen deutschen Weltmeister, während das erste Team schon sicher in den Play-offs dabei ist.

Oklahoma City - Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach zuvor vier Siegen in Serie wieder verloren. Ohne den angeschlagenen Superstar Luka Doncic mussten sich die Texaner dem Spitzenteam der Oklahoma City Thunder mit 126:119 geschlagen geben.

Dabei half den Mavericks, Ex-Club von Dirk Nowitzki, auch eine überragende Performance von Kyrie Irving nichts, der auf 36 Zähler kam. Center Daniel Gafford verpasste den Liga-Rekord von 35 verwandelten Würfen aus dem Feld in Folge, nachdem er seinen 34. Versuch vergeben hatte. Maxi Kleber kam in 20 Minuten Spielzeit auf drei Zähler, zwei Rebounds und einen Block. Dallas bleibt auf Rang acht der Western Conference stehen.

Knicks souverän

Angeführt von einem nie zu stoppenden Jalen Brunson fuhren die New York Knicks einen Pflichtsieg ein. Gegen die Portland Trail Blazers stand nach Spielende ein 105:93. Brunson erzielte 45 Punkte für die Knicks, die in der zweiten Halbzeit bis in die Schlussphase stets zweistellig führten. Isaiah Hartenstein durfte als Center in der Anfangsformation ran und verbuchte neun Punkte, neun Rebounds und zwei Assists. New York steht weiter auf Rang vier der Eastern Conference und befindet sich auf Play-off-Kurs.

Auf demselben Platz in der Western Conference stehen die Los Angeles Clippers. Das Team um Weltmeister Daniel Theis besiegte die Chicago Bulls mit 126:111. Für die Clippers ging neben Paul George (28 Punkte) der zuletzt angeschlagene Kawhi Leonard mit 27 Zählern voran. Center Theis kam in 14 Minuten Spielzeit auf vier Punkte, zwei Rebounds und drei Assists.

Derweil qualifizierten sich die Boston Celtics als erstes Team der NBA für die diesjährigen Play-offs. Dafür reichte Jaylen Brown (37 Punkte) und Co. ein 127:114-Erfolg gegen die Phoenix Suns.