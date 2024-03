Isaiah Hartenstein von den New York Knicks beim Dunking.

New York - Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein und die New York Knicks haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Prestigesieg gefeiert. Im heimischen Madison Square Garden gelang den Knicks ein deutliches 106:79 gegen die Philadelphia 76ers.

Damit festigte New York seinen Platz unter den Top-Sechs der Eastern Conference und baute den Vorsprung auf die siebtplatzierten Gäste auf zwei Siege aus. Hartenstein stand in der Startformation und kam insgesamt 20 Minuten zum Einsatz. In dieser Zeit erzielte er sechs Punkte und holte fünf Rebounds.

Klatsche für Theis

Weltmeister Daniel Theis und die Los Angeles Clippers haben das Kräftemessen mit den Minnesota Timberwolves unterdessen verloren. Im Duell zweier Spitzenteams der Western Conference kassierten die Clippers in eigener Halle eine deutliche 100:118-Niederlage. Damit verpasste es Los Angeles, näher an das Top-Trio der Conference heranzurücken.

Theis hinterließ in seinen 15 Minuten Einsatzzeit Eindruck und sammelte zehn Punkte sowie vier Rebounds. Bester Werfer bei den Gastgebern war Paul George mit 22 Punkten. Bei den Timberwolves überragte Anthony Edwards mit 37 Zählern.

Eine unerwartet deutliche Niederlage mussten die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo hinnehmen. Bei den Sacramento Kings gingen die Bucks trotz 30 Punkten ihres griechischen Topspielers mit 94:129 unter. Für Milwaukee war es die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen.