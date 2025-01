Cleveland - Die Siegesserie der Oklahoma City Thunder mit dem deutschen NBA-Profi Isaiah Hartenstein ist nach 15 Erfolgen nacheinander gerissen. Oklahoma, unangefochtener Tabellenführer der Western Conference, verlor das Topspiel beim Ost-Spitzenreiter Cleveland Cavaliers mit 122:129. Damit verpassten es die Thunder, in der Gesamtbilanz mit Cleveland gleichzuziehen. Die Cavaliers führen mit jetzt 32 Siegen bei nur vier Niederlagen die Liga an.

Hartenstein überzeugte einmal mehr mit einer starken Leistung und kam auf 18 Punkte sowie elf Rebounds. Bester Werfer der Partie war Thunder-Star Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten. Bei den Gastgebern ragte Jarrett Allen mit 25 Zählern heraus.

Niederlage für Pelicans und Theis

Unterdessen scheint das kurze Zwischenhoch der New Orleans Pelicans mit dem deutschen Weltmeister Daniel Theis bereits wieder vorbei zu sein. Die Pelicans verloren ihr Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers mit 100:119. Es war die zweite Niederlage in Folge für New Orleans, nachdem das Team zuvor mit zwei Siegen in Serie kurz für Aufsehen gesorgt hatte.

Theis kam wie gewohnt rund ein Drittel des Spiels zum Einsatz und erzielte sechs Punkte. Zudem sicherte er sechs Rebounds. Punktbester Spieler der Partie war Deni Avdija von den Trail Blazers mit 26 Zählern.