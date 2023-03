Memphis - Die Memphis Grizzlies um den zuletzt länger gesperrten Ja Morant haben sich als fünftes NBA-Team für die Playoffs qualifiziert. Die Grizzlies gewannen deutlich mit 151:114 (83:52) gegen die Houston Rockets.

Morant kam im zweiten Spiel nach seiner Sperre von der Bank, er erzielte auf 18 Punkte und acht Assists in 20 Minuten Spielzeit. Der 23 Jahre alte Guard war wegen eines umstrittenen Nachtclub-Videos und „ligaschädigenden Verhaltens“ für acht Spiele gesperrt worden.

Hinter den Grizzlies festigten die Sacramento Kings ihren dritten Platz in der Western Conference. Die Kings, die seit 2006 und so lange wie kein anderes NBA-Team auf eine Playoff-Teilnahme warten, gewannen gegen die Phoenix Suns mit 135:127.

Enge Tabelle

Dahinter spitzt sich die Lage zu. Die viertplatzierten Los Angeles Clippers trennen nur vier Siege von den Utah Jazz auf Platz zwölf. Die ersten sechs Teams jeder Conference sind sicher in den Playoffs dabei, die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn qualifizieren sich für ein Turnier, in dem die jeweils beiden letzten Playoff-Plätze vergeben werden.

Auf Rang elf abgerutscht sind die Dallas Mavericks um den deutschen Nationalspieler Maximilian Kleber. Die Mavs unterlagen den Charlotte Hornets zu Hause mit 109:117, obwohl erstmals seit zwei Wochen wieder Luka Doncic und Kyrie Irving gemeinsam mitwirkten. Doncic kam auf 34 Punkte, zehn Rebounds und acht Assists, konnte die dritte Niederlage in Folge aber auch nicht verhindern.

Rechtzeitig in Form kommen dagegen die Los Angeles Lakers. Trotz des Ausfalls ihres verletzten Superstars LeBron James gewannen die Lakers das dritte Spiel in Folge. Beim 116:111 gegen die Oklahoma City Thunder glänzte Anthony Davis mit 37 Punkten und 15 Rebounds. Nationalspieler Dennis Schröder zeigte besonders im Schlussviertel eine starke Leistung und kam auf 21 Punkte und sechs Assists. Die Lakers haben nun erstmals in diesem Jahr eine ausgeglichene Bilanz und stehen auf Platz acht.