Memphis - Basketball-Profi Ja Morant, Starspieler des NBA-Teams Memphis Grizzlies, wird seinem Team mindestens zwei Spiele fehlen, wie die Grizzlies mitteilten.

Auslöser ist ein bei Instagram gestreamtes Video, in dem Morant oberkörperfrei in einem Nachtclub zu sehen war und dabei ein Objekt zeigte, das wie eine Waffe aussah. Die NBA teilte mit, dass gegen den 23 Jahre alten Morant eine Untersuchung eingeleitet wurde.

„Wir haben das Video wahrgenommen und werden das untersuchen“, sagte NBA-Sprecher Mike Bass. Auch Morant äußerte sich inzwischen in einem Statement, in welchem er „die volle Verantwortung“ übernahm. „Ich werde nun eine Auszeit nehmen und mir Hilfe suchen, um Wege zu finden, um mit dem Stress besser zurechtzukommen, um mich selbst besser zu fühlen.“

Der All-Star, der als einer der besten Jungprofis der NBA gilt, soll mehreren Medienberichten zufolge in den vergangenen Monaten bereits mehrfach negativ aufgefallen sein. Auch dabei spielten Waffen eine Rolle. Inzwischen hat Morant sowohl seinen Instagram- als auch Twitter-Account gelöscht.

Die Grizzlies hatten am Freitagabend (Ortszeit) das Spitzenspiel der Western Conference bei den Denver Nuggets mit 97:113 verloren. Die nächsten beiden Spiele stehen in Los Angeles bei den Lakers und Clippers an. Morant kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 27,1 Punkte, 8,2 Assists und 6,0 Rebounds pro Spiel.