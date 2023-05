Jimmy Butler (22) von Miami Heat in Aktion.

New York - Die New York Knicks haben in der Playoff-Serie gegen die Miami Heat ein Ausscheiden verhindert und Spiel fünf 112:103 gewonnen.

Das Team um den Deutschen Isaiah Hartenstein zog in der zweiten Halbzeit auf bis zu 19 Punkte Vorsprung davon, musste in den Schlussminuten aber dennoch um den Erfolg im heimischen Madison Square Garden zittern.

Durch den Sieg verkürzten die Knicks in der Best-of-Seven-Serie im Halbfinale der Eastern Conference auf 2:3. Spiel sechs zwischen den beiden Teams findet in der Nacht zu Samstag statt.

Jalen Brunson verbuchte 38 Punkte für die Knicks, Hartenstein holte seine vier Punkte alle im Schlussviertel zu jeweils wichtigen Zeitpunkten. Er trug zudem mit sechs Rebounds zum Sieg bei. Bei den Heat war Jimmy Butler mit 19 Zählern der erfolgreichste Werfer.