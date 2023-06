Los Angeles - Basketball-Profi Austin Reaves könnte bei der WM im Sommer für die USA statt Deutschland auflaufen. Einem Bericht von „The Athletic“ zufolge hat sich Reaves wie die weiteren NBA-Stars Anthony Edwards und Jalen Brunson bereit erklärt, bei dem Turnier in Asien (25. August bis 10. September) für den Olympiasieger und Topfavoriten aufzulaufen.

Der 25 Jahre alte Aufbauspieler der Los Angeles Lakers hat eine deutsche Großmutter und nach eigenen Angaben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Immer wieder war zuletzt spekuliert worden, ob Reaves bei dem Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen für Deutschland auflaufen könnte. „Wir hatten schon seit Längerem keine Gespräche, es ist ein paar Monate her, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Der Plan war, diesen Sommer nichts zu machen. Aber irgendwann würde ich das gerne erleben“, sagte Reaves noch vor zwei Wochen der Deutschen Presse-Agentur.

Bei den Lakers, die ins Finale der Western Conference vordrangen, spielte er an der Seite von Superstar LeBron James und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder eine starke Saison. Am 20. August treffen die USA und Deutschland in einem WM-Vorbereitungsspiel in Abu Dhabi aufeinander. Beim Turnier könnte es frühestens in einem möglichen Halbfinale zu einem Duell der beiden Nationen kommen.