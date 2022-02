NBA-Starspieler Chris Paul vor wochenlangem Ausfall

Phoenix - Basketball-Starspieler Chris Paul droht in der nordamerikanischen Profiliga NBA ein längerer Ausfall.

Der 36 Jahre alte Aufbauspieler zog sich unmittelbar vor dem All Star Wochenende in Cleveland eine Abrissfraktur am rechten Daumen zu und soll mehreren Medienberichten zufolge sechs bis acht Wochen ausfallen. Damit könnte es für Paul, der für das beste NBA-Team Phoenix Suns aufläuft, selbst bis zum Start der Playoffs Mitte April eng werden.

Beim All Star Game am Sonntagabend (Ortszeit) kam Paul trotz seiner Verletzung zu einem symbolischen Zwei-Minuten-Einsatz. Die Phoenix Suns sind mit bislang 48 Siegen und nur zehn Niederlagen das deutlich erfolgreichste Team in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Paul gilt bei dem Team aus Arizona, das zu den Titelfavoriten zählt, als Schlüsselspieler. Im Vorjahr hatten die Suns das Finale der NBA erreicht und waren dort erst den Milwaukee Bucks unterlegen gewesen.