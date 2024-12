New Orleans - Der deutsche Basketball-Weltmeister Daniel Theis und seine New Orleans Pelicans haben in der NBA einen möglichen Überraschungssieg noch aus der Hand gegeben. Die Pelicans verloren in eigener Halle gegen die Denver Nuggets mit 129:132 nach Verlängerung.

Noch spät im dritten Viertel hatte New Orleans mit 17 Punkten Vorsprung geführt, ehe Denver um den dreimaligen MVP Nikola Jokić eine famose Schlussoffensive zeigte. Der Serbe war mit 27 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists auch einmal mehr der überragende Akteur auf dem Feld.

Theis kam insgesamt 13 Minuten zum Einsatz und steuerte drei Punkte und drei Rebounds bei, zudem lieferte er zwei Assists. Für New Orleans bleibt es weiterhin eine Saison zum Vergessen, nach 30 Spielen steht das Team bereits bei 25 Niederlagen. Denver hingegen befindet sich mittendrin im Kampf um die Playoff-Plätze.